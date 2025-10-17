FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Scène slam ouverte Y’Akapella Salle du Pré Clos La Grigonnais

FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Scène slam ouverte Y’Akapella Salle du Pré Clos La Grigonnais vendredi 17 octobre 2025.

FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Scène slam ouverte Y’Akapella

Salle du Pré Clos Route de l’Océan La Grigonnais Loire-Atlantique

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Une Scène Slam est une invitation organisée par les Semeurs de Poésie

Une invitation a dire, après l’avoir écrit, ce qui en toi éclot puis s’épanouit dans les mots.

Viens avec ton texte, la scène est a toi pour déclamer tes créations, reflet de ton inspiration, de ton imagination, dans le plus pur respect de l’écoute et de la bienveillance.

Parmi les voix qui feront raisonner leurs vers, nous aurons l’honneur d’accueillir Y’akapella

C’est un trio vocal feminin accompagne d’un percussionniste.

Issu d’une complicité sans nom, ce sont trois voix qui s’entrelacent sur des rythmes subtilement percussionnés. C’est un projet de passionnés, expérimentés, mêlant professionnalisme et amateurisme confirme, en recherche de qualité, de subtilité.

C’est une formation qui a envie de dire, de partager des mots et des musiques qui ont du sens. C’est une creation a partager, a offrir, dans l’intimite d’un petit lieu ou dans un espace de grande ecoute.

Un moment de partage, de révolte, de tendresse et de feu — à ne surtout pas manquer.

Gratuit

Tout public

Sans réservations

Participation gourmande

Bar sur place .

Salle du Pré Clos Route de l’Océan La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

