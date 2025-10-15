FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Stronbineler Centre de loisirs Nozay

FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Stronbineler

Centre de loisirs Allée du Sophora Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-10-15 18:00:00

Pourquoi je suis devenu Magicien

Grande et mystérieuse question… Mais si vous savez demander, Strobineler vous livrera sa réponse et quelques secrets… tout en démonstration.

Organisé par la Mano

Gratuit

Sans réservations

Participation gourmande .

English :

Why I became a Magician

German :

Warum ich Zauberer geworden bin

Italiano :

Perché sono diventato un mago

Espanol :

Por qué me hice mago

