FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Stronbineler Centre de loisirs Nozay
FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Stronbineler Centre de loisirs Nozay mercredi 15 octobre 2025.
FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Stronbineler
Centre de loisirs Allée du Sophora Nozay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 18:00:00
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Pourquoi je suis devenu Magicien
Pourquoi je suis devenu magicien
Grande et mystérieuse question… Mais si vous savez demander, Strobineler vous livrera sa réponse et quelques secrets… tout en démonstration.
Organisé par la Mano
Gratuit
Sans réservations
Participation gourmande .
Centre de loisirs Allée du Sophora Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Why I became a Magician
German :
Warum ich Zauberer geworden bin
Italiano :
Perché sono diventato un mago
Espanol :
Por qué me hice mago
L’événement FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Stronbineler Nozay a été mis à jour le 2025-10-03 par Pays Erdre Canal Forêt