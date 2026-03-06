Festival Graines de Mômes 2026 Conseil Départemental Angoulême

Festival Graines de Mômes 2026

Conseil Départemental 38 boulevard Emile Roux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-03-21

Du 21 mars au 21 juin 2026, ce sont 73 actions, dans 34 bibliothèques, à travers tout le territoire, qui inviteront enfants de 0 à 10 ans, parents et grands-parents à partager des instants précieux.

.

Conseil Départemental 38 boulevard Emile Roux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From March 21 to June 21, 2026, 73 events in 34 libraries across France will invite children aged 0 to 10, parents and grandparents to share precious moments.

L’événement Festival Graines de Mômes 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême