Festival Graines de Mômes 2026 Conseil Départemental Angoulême

Début : 2026-03-21
fin : 2026-06-21
2026-03-21
Du 21 mars au 21 juin 2026, ce sont 73 actions, dans 34 bibliothèques, à travers tout le territoire, qui inviteront enfants de 0 à 10 ans, parents et grands-parents à partager des instants précieux.
From March 21 to June 21, 2026, 73 events in 34 libraries across France will invite children aged 0 to 10, parents and grandparents to share precious moments.
