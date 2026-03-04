Festival graines de mômes faites des pieds et des mains salle des fêtes Aigre

Festival graines de mômes faites des pieds et des mains

salle des fêtes Rue des halles Aigre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 10:30:00

fin : 2026-04-03 11:00:00

Date(s) :

2026-04-03

.

salle des fêtes Rue des halles Aigre 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival graines de mômes faites des pieds et des mains Aigre a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente