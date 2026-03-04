Festival graines de mômes Lien sonore Bibliothèque Villefagnan

Festival graines de mômes Lien sonore

Bibliothèque 5 rue du Puits Gilbert Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 10:50:00

Date(s) :

2026-04-17

.

Bibliothèque 5 rue du Puits Gilbert Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival graines de mômes Lien sonore Villefagnan a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente