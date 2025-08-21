Festival Graines de Moutards ! Figeac

Festival Graines de Moutards ! Figeac samedi 21 février 2026.

Festival Graines de Moutards !

Divers lieux du Grand Figeac Figeac Lot

Tarif : 3 – 3 – 9 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-22 20:00:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

La quinzaine culturelle à énergie positive !

Musique, cinéma, art contemporain, patrimoine, sciences, théâtre, jeux d’écritures et de lecture les partenaires de Graines de Moutards vous invitent à explorer la culture sous des facettes inattendues !

La quinzaine culturelle à énergie positive !

Musique, cinéma, art contemporain, patrimoine, sciences, théâtre, jeux d’écritures et de lecture les partenaires de Graines de Moutards vous invitent à explorer la culture sous des facettes inattendues ! .

Divers lieux du Grand Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 info@tourisme-figeac.com

English :

The positive-energy cultural fortnight!

Music, cinema, contemporary art, heritage, science, theater, writing and reading games: the Graines de Moutards partners invite you to explore the unexpected facets of culture!

German :

Die zweiwöchige Kulturwoche mit positiver Energie!

Musik, Kino, zeitgenössische Kunst, Kulturerbe, Wissenschaft, Theater, Schreib- und Lesespiele: Die Partner von Graines de Moutards laden Sie ein, die Kultur in unerwarteten Facetten zu erkunden!

Italiano :

Una quindicina di giorni di cultura ad energia positiva!

Musica, cinema, arte contemporanea, patrimonio, scienza, teatro, giochi di scrittura e lettura: i partner di Graines de Moutards vi invitano a esplorare la cultura da angolazioni inaspettate!

Espanol :

¡Una quincena cultural de energía positiva!

Música, cine, arte contemporáneo, patrimonio, ciencia, teatro, juegos de escritura y lectura: ¡los socios de Graines de Moutards le invitan a explorar la cultura desde ángulos inesperados!

L’événement Festival Graines de Moutards ! Figeac a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Figeac