Festival Graines de Moutards ! Figeac
Festival Graines de Moutards ! Figeac samedi 21 février 2026.
Festival Graines de Moutards !
Divers lieux du Grand Figeac Figeac Lot
Tarif : 3 – 3 – 9 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-02-22 20:00:00
Date(s) :
2026-02-21 2026-02-22 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08
La quinzaine culturelle à énergie positive !
Musique, cinéma, art contemporain, patrimoine, sciences, théâtre, jeux d’écritures et de lecture les partenaires de Graines de Moutards vous invitent à explorer la culture sous des facettes inattendues !
Musique, cinéma, art contemporain, patrimoine, sciences, théâtre, jeux d’écritures et de lecture les partenaires de Graines de Moutards vous invitent à explorer la culture sous des facettes inattendues ! .
Divers lieux du Grand Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 info@tourisme-figeac.com
English :
The positive-energy cultural fortnight!
Music, cinema, contemporary art, heritage, science, theater, writing and reading games: the Graines de Moutards partners invite you to explore the unexpected facets of culture!
German :
Die zweiwöchige Kulturwoche mit positiver Energie!
Musik, Kino, zeitgenössische Kunst, Kulturerbe, Wissenschaft, Theater, Schreib- und Lesespiele: Die Partner von Graines de Moutards laden Sie ein, die Kultur in unerwarteten Facetten zu erkunden!
Italiano :
Una quindicina di giorni di cultura ad energia positiva!
Musica, cinema, arte contemporanea, patrimonio, scienza, teatro, giochi di scrittura e lettura: i partner di Graines de Moutards vi invitano a esplorare la cultura da angolazioni inaspettate!
Espanol :
¡Una quincena cultural de energía positiva!
Música, cine, arte contemporáneo, patrimonio, ciencia, teatro, juegos de escritura y lectura: ¡los socios de Graines de Moutards le invitan a explorar la cultura desde ángulos inesperados!
