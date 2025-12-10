Festival Graines de Rue Les arts de la rue Bessines-sur-Gartempe

Festival Graines de Rue Les arts de la rue

Stade des châtaigniers Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-24

2026-05-21

Des compagnies professionnelles et des groupes de jeunes amateurs viennent s’y produire. Etant un festival d’arts de la rue, la pluralité des disciplines est présente cirque, théâtre, musique, déambulation, théâtre d’objets ainsi que des spectacles pour les familles et les enfants. .

Stade des châtaigniers Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 38 28 communication@grainesderue.fr

