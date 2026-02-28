Festival Graines d’enfance Pinède de Bastide Haute Salon-de-Provence

Festival Graines d’enfance

Samedi 4 avril 2026 de 10h à 18h. Pinède de Bastide Haute Chemin du Talagard Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

C’est le rendez-vous annuel des familles à la Pinède de la Bastide Haute !

Le Festival Graines d’enfance revient pour une 8ème édition pour s’amuser en pleine nature.



Toute la journée, la Ludothèque Pile et Face invite les familles à partager des activités créatives, des jeux amusants, mais aussi des expériences scientifiques et sportives. Toujours dans une ambiance conviviale, les petits et grands pourront partager des moments ludiques et sont invités à venir avec leur pique-nique pour profiter des premiers jours du Printemps.



A cette occasion, une collecte de bouchons est organisée au profit de La Compagnie des Bouchons.



Informations au 04 42 56 59 57 Le programme détaillé est à découvrir sur www.ludo-pileetface.fr .

Pinède de Bastide Haute Chemin du Talagard Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 59 57 pile-et-face@laposte.net

