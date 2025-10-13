Festival graines des toiles Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer

Festival graines des toiles

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint-Dié Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-13

fin : 2025-10-31

2025-10-13

18ème Festival du Film pour Jeune Public. Animations, soirées, jeux, tout est prévu pour le grand plaisir de nos jeunes visiteurs sur le thème « Marcelin ramène sa science ».

Programme disponible en ligne début octobre.Enfants

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint-Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96

English :

18th Film Festival for Young Audiences. Animations, parties, games, everything is planned for the great pleasure of our young visitors on the theme « Marcelin ramène sa science ».

Program available online in early October.

German :

18. Filmfestival für junges Publikum. Animationen, Abendveranstaltungen, Spiele alles ist zur großen Freude unserer jungen Besucher unter dem Motto « Marcelin bringt seine Wissenschaft mit » vorgesehen.

Programm Anfang Oktober online verfügbar.

Italiano :

18° Festival del cinema per il giovane pubblico. Animazioni, feste, giochi, tutto è previsto per il grande piacere dei nostri giovani visitatori sul tema « Marcelin ramène sa science ».

Programma disponibile online all’inizio di ottobre.

Espanol :

18º Festival de Cine para Jóvenes. Animaciones, fiestas, juegos, todo está previsto para gran placer de nuestros jóvenes visitantes sobre el tema « Marcelin ramène sa science ».

Programa disponible en línea a principios de octubre.

