Festival Graines d’Images Junior Salle André Voisin Fresnay-sur-Sarthe samedi 18 octobre 2025.

Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Le festival de cinéma jeune public Graines d’Images Junior revient à Fresnay-sur-Sarthe pendant les vacances d’automne !

Du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre, le festival de cinéma jeune public Graines d’Images Junior sera de retour dans plusieurs salles de cinéma du Département de la Sarthe, dont la salle André Voisin à Fresnay-sur-Sarthe !

Programme complet en consultation en cliquant sur le lien ci-contre et disponible au format papier dans les Offices de Tourisme de Fresnay-sur-Sarthe et Beaumont-sur-Sarthe.

Tarif unique 4,50€ la séance. .

English :

The film festival for young audiences Graines d’Images Junior returns to Fresnay-sur-Sarthe during the autumn vacations!

German :

Das Filmfestival für junges Publikum Graines d’Images Junior kehrt während der Herbstferien nach Fresnay-sur-Sarthe zurück!

Italiano :

Il festival del cinema per bambini Graines d’Images Junior torna a Fresnay-sur-Sarthe durante le vacanze autunnali!

Espanol :

El festival de cine infantil Graines d’Images Junior vuelve a Fresnay-sur-Sarthe durante las vacaciones de otoño

