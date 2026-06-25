Festival Grand Air de Bresse Salle des fêtes et église Saint-Germain-du-Plain

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Plain

Festival Grand Air de Bresse

Salle des fêtes et église Le bourg Saint-Germain-du-Plain Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-01

Festival des Musiques.

Pour la 5ème année, l’association Grand Air de Bresse organise des concerts de musique classique et de jazz. Le programme artistique a été conçu par Mr Johan Farjot, Directeur et Chef de l’Orchestre PSL Paris Sciences et Lettres.

Les artistes de renommée internationale nous font l’honneur de venir se produire à St Germain.

Ils se déroulent à la salle de Fêtes, à l’église, dans la cour du château et à la Ferme de Marosse.

Mercredi 01/07/2026 20H30 Concert à la Ferme de Marosse Classique mais pas trop

Jeudi 02/07/2026 20h30 le Jazz des Caraïbes Salle des Fêtes avec Aude Publes Garcia

Vendredi 03/07/2026 20h30 les grands Opéras et Oratorios Eglise avec Ambroisine Bré

Samedi 04/07/2026 20h30 Le jazz et la Java Salle des Fêtes avec Raphaël Imbert Saxo et Rémy Poulakis Accordéon et Ténor .

Salle des fêtes et église Le bourg Saint-Germain-du-Plain 71370 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 34 59 doule.alain@wanadoo.fr

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English : Festival Grand Air de Bresse

L’événement Festival Grand Air de Bresse Saint-Germain-du-Plain a été mis à jour le 2026-06-25 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II