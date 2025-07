Festival Grand Marnage Clos des fées Paluel

Festival Grand Marnage Clos des fées Paluel jeudi 14 août 2025.

Festival Grand Marnage

Clos des fées Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-14

fin : 2025-08-17

2025-08-14

Tous les soirs du 14 au 17 août, deux concerts par jour à 19h et à 21h.

Musiques Rock, Blues.

Programme sur demande.

Clos des fées Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

English : Festival Grand Marnage

Every evening from August 14 to 17, two concerts a day at 7pm and 9pm.

Rock and Blues music.

Program on request.

German :

Jeden Abend vom 14. bis 17. August, zwei Konzerte pro Tag um 19 Uhr und um 21 Uhr.

Musikrichtungen Rock und Blues.

Programm auf Anfrage.

Italiano :

Tutte le sere dal 14 al 17 agosto, due concerti al giorno alle 19.00 e alle 21.00.

Musica rock e blues.

Programma su richiesta.

Espanol :

Todas las noches del 14 al 17 de agosto, dos conciertos al día, a las 19.00 y a las 21.00 horas.

Música rock y blues.

Programa a petición.

