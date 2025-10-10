Festival Grand Soufflet Landujan Landujan
Festival Grand Soufflet Landujan Landujan vendredi 10 octobre 2025.
Festival Grand Soufflet Landujan
Landujan Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Dans le cadre de la 30ème édition du festival « Le Grand Soufflet »
Morgane Grégory, issue d’une famille mélomane franco-allemande, électrifie sa harpe et augmente le sons électroniques, pour arriver à une pop alternative peuplée de rêves et de danses perpétuelles.
19h Entrée libre
Médiathèque de Landujan
réservation sur https://www.legrandsoufflet.fr
https://www.legrandsoufflet.fr/artiste/morgane-gregory/ .
Landujan 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne
