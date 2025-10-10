Festival Grand Soufflet Landujan Landujan

Landujan Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Dans le cadre de la 30ème édition du festival « Le Grand Soufflet »

Morgane Grégory, issue d’une famille mélomane franco-allemande, électrifie sa harpe et augmente le sons électroniques, pour arriver à une pop alternative peuplée de rêves et de danses perpétuelles.

19h Entrée libre

Médiathèque de Landujan

réservation sur https://www.legrandsoufflet.fr

https://www.legrandsoufflet.fr/artiste/morgane-gregory/ .

Landujan 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne

