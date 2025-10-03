Festival Grand Soufflet Montauban de Bretagne Montauban-de-Bretagne

Festival Grand Soufflet Montauban de Bretagne Montauban-de-Bretagne vendredi 3 octobre 2025.

Festival Grand Soufflet Montauban de Bretagne

1 rue du Dr Louis Druais Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Pour la seconde année consécutive, Montauban Animation et l’École de Musique du Pays de Brocéliande s’associent pour

coorganiser un concert dans le cadre de la 30éme édition du festival Le Grand Soufflet .

C’est l’Amérique Latine qui sera mise à l’honneur avec le groupe AZAHAR. Les 3 artistes qui composent le groupe insufflent

un vent frais et dynamique sur la musique mexicaine et mettent en valeur une belle diversité des formes instrumentales mexicaines.

La première partie sera assurée par l’ensemble de percussions de l’EMPB.

Plein tarif 10 euros, tarif réduit 7 euros, gratuit pour les de 12 ans

réservation sur https://www.legrandsoufflet.fr ou par mail montauban.animation@gmail.com ou au 06 19 87 55 51

1 rue du Dr Louis Druais Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne

