FESTIVAL GRAND YEUX PETITES ZOREILLES Corneilhan

Le festival Grands Yeux Petites Zoreilles invite petits et grands à découvrir spectacles, contes et musiques. Un univers poétique à partager en famille !

Le festival Grands Yeux Petites Zoreilles ouvre grand les portes de l’imaginaire aux enfants et à leurs familles. Au programme spectacles, contes, musiques et ateliers, pour éveiller la curiosité et offrir de beaux moments de partage. Un rendez-vous culturel et poétique qui fait briller les yeux et tendre les oreilles. .

1 Rue Jules Ferry Corneilhan 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 73 64

English :

The Grands Yeux Petites Zoreilles festival invites young and old to discover shows, stories and music. A poetic universe to share with the whole family!

German :

Das Festival Grands Yeux Petites Zoreilles lädt Groß und Klein ein, Theaterstücke, Märchen und Musik zu entdecken. Ein poetisches Universum, das Sie mit der ganzen Familie teilen können!

Italiano :

Il festival Grands Yeux Petites Zoreilles invita grandi e piccini a scoprire spettacoli, storie e musica. Un universo poetico da condividere con tutta la famiglia!

Espanol :

El festival Grands Yeux Petites Zoreilles invita a grandes y pequeños a descubrir espectáculos, historias y música. ¡Un universo poético para compartir con toda la familia!

