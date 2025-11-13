Festival Grande Marée Contes et lectures Brest

Divers lieux Brest Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-28

Le festival vous propose une sélection éclectique de contes et de récits. Une diversité pour rassasier tous les âges petits et grands et tous les appétits des dévoreurs d’histoires saignantes, bien cuites ou à point. Pour découvrir d’autres cultures, rire de la mort, s’émouvoir de la vie et s’émerveiller encore et encore de toutes les beautés du monde.

Voici des histoires pour tous les jours et pour tous les temps. Des contes, des récits, des épopées, des mythes et quelques rêves aussi. Les paroles sont plurielles. Elles sont libres, intimes, poétiques, universelles, expérimentales, joueuses ou bouleversantes. De contes en épopées, d’oeuvres classiques revisitées en récits de voyages, de créations en performances, nous vous invitons à vous laisser emporter par cette 26e édition.

Informations pratiques

Retrouver le programme en ligne !

Le festival prendra place dans divers lieux de la région brestoise. .

Divers lieux Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 27 39

