FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ANIMATIONS HALLOWEEN Servian

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ANIMATIONS HALLOWEEN Servian vendredi 31 octobre 2025.

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ANIMATIONS HALLOWEEN

13 Place du Marché Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Avec le Comité des Fêtes, l’EHPAD et la mairie soupe de citrouille, jeu de piste en ville, Dark Zone et plein d’animations pour petits et grands !

En partenariat avec le Comité des Fêtes, les commerçants, l’EHPAD L’Ensolelhada et la mairie dégustez une soupe de citrouille, partez en jeu de piste dans le cœur de ville, aventurez-vous dans la Dark Zone et profitez de bien d’autres animations !

Tout public sur inscription. .

13 Place du Marché Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 19 07 bibliotheque@ville-servian.fr

English :

With the Comité des Fêtes, the EHPAD and the town hall: pumpkin soup, treasure hunt in town, Dark Zone and lots of entertainment for young and old!

German :

Mit dem Comité des Fêtes, dem EHPAD und der Stadtverwaltung: Kürbissuppe, Schnitzeljagd durch die Stadt, Dark Zone und viele Animationen für Groß und Klein!

Italiano :

Con il Comité des Fêtes, l’EHPAD e il Comune: zuppa di zucca, caccia al tesoro in città, Dark Zone e tanta animazione per grandi e piccini!

Espanol :

Con el Comité des Fêtes, el EHPAD y el ayuntamiento: sopa de calabaza, búsqueda del tesoro en la ciudad, Zona Oscura y ¡muchas diversiones para grandes y pequeños!

L’événement FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ANIMATIONS HALLOWEEN Servian a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE