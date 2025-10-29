FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ATELIER C’EST TOI L’ARTISTE ! Béziers

Découvre Miró, Matisse, Klee et des œuvres de l’artothèque, puis crée la tienne avec des collages colorés. Apporte tes papiers si tu veux et laisse ton imagination s’exprimer.

Pour les enfants de 4 à 7 ans sur inscription. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50

English :

Discover Miró, Matisse, Klee and other works from the art library, then create your own with colorful collages. Bring your own paper, if you like, and let your imagination run wild.

German :

Entdecke Miró, Matisse, Klee und Werke aus der Artothek und gestalte dann dein eigenes mit bunten Collagen. Bring deine eigenen Papiere mit, wenn du möchtest, und lass deiner Fantasie freien Lauf.

Italiano :

Scoprite Miró, Matisse, Klee e le opere della biblioteca d’arte, poi create i vostri collage colorati. Se volete, portate la vostra carta e date libero sfogo alla vostra immaginazione.

Espanol :

Descubre a Miró, Matisse, Klee y obras de la biblioteca de arte, y luego crea las tuyas propias con coloridos collages. Trae tu propio papel si quieres y deja volar tu imaginación.

