FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ATELIER CRÉATIF AUTOUR D’HALLOWEEN Alignan-du-Vent
FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ATELIER CRÉATIF AUTOUR D’HALLOWEEN Alignan-du-Vent mercredi 22 octobre 2025.
FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ATELIER CRÉATIF AUTOUR D’HALLOWEEN
9 avenue du Maréchal Foch Alignan-du-Vent Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Donne vie à de drôles de petites bêtes qui font frissonner. Dès 6 ans.
Donne vie à de drôles de petites bêtes qui font frissonner.
Dès 6 ans sur inscription. .
9 avenue du Maréchal Foch Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie +33 9 62 65 97 19
English :
Gives life to funny little beasts that make you shiver. Ages 6 and up.
German :
Erweckt lustige kleine Tiere zum Leben, die einen Schauer über den Rücken jagen. Ab 6 Jahren.
Italiano :
Dà vita a buffe bestioline che fanno rabbrividire. A partire dai 6 anni.
Espanol :
Da vida a divertidas fierecillas que te hacen estremecer. A partir de 6 años.
L’événement FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ATELIER CRÉATIF AUTOUR D’HALLOWEEN Alignan-du-Vent a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE