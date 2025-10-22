FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ATELIER CRÉATIF AUTOUR D’HALLOWEEN Alignan-du-Vent

9 avenue du Maréchal Foch Alignan-du-Vent Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-10-22
2025-10-22

Donne vie à de drôles de petites bêtes qui font frissonner. Dès 6 ans.
Dès 6 ans sur inscription.   .

English :

Gives life to funny little beasts that make you shiver. Ages 6 and up.

German :

Erweckt lustige kleine Tiere zum Leben, die einen Schauer über den Rücken jagen. Ab 6 Jahren.

Italiano :

Dà vita a buffe bestioline che fanno rabbrividire. A partire dai 6 anni.

Espanol :

Da vida a divertidas fierecillas que te hacen estremecer. A partir de 6 años.

