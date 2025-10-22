FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ATELIER CRÉATIF HALLOWEEN Servian
13 Place du Marché Servian Hérault
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-29
2025-10-22 2025-10-29
Viens fêter Halloween en créant décorations et accessoires effrayants ! Dès 7 ans, sur inscription.
L’atelier Halloween invite les enfants dès 7 ans à laisser libre cours à leur créativité en fabriquant décorations et accessoires effrayants. Une activité ludique et conviviale pour plonger dans l’ambiance magique et monstrueuse de la fête. Gratuit et sur inscription, pour des moments de rires et de frissons créatifs. .
English :
Come and celebrate Halloween by creating spooky decorations and accessories! Ages 7 and up, registration required.
German :
Komm und feiere Halloween, indem du gruselige Dekorationen und Accessoires herstellst! Ab 7 Jahren, mit Anmeldung.
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween creando decorazioni e accessori spaventosi! A partire dai 7 anni, iscrizione obbligatoria.
Espanol :
¡Ven a celebrar Halloween creando decoraciones y accesorios terroríficos! A partir de 7 años, inscripción obligatoria.
