FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ATELIER CRÉATIF SUSPENSION D’AUTOMNE Sauvian

17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Viens capturer toute la nature dans un petit cadre à suspendre !
Dès 5 ans sur inscription. .
17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72
English :
Come and capture nature in a small hanging frame!
German :
Komm und fang die ganze Natur in einem kleinen Rahmen zum Aufhängen ein!
Italiano :
Venite a catturare la natura in una piccola cornice appesa!
Espanol :
¡Venga a capturar la naturaleza en un pequeño marco colgante!
