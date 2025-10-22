FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ATELIER DE MOTRICITÉ PARENTS/ENFANTS Lignan-sur-Orb

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ATELIER DE MOTRICITÉ PARENTS/ENFANTS

2 avenue Ingarrigues Lignan-sur-Orb Hérault

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Bouge avec ton bébé ! Avec l’association Les Pitchounes en liberté , parents et enfants partagent une séance ludique de motricité pour se défouler et s’amuser.

Pour les enfants jusqu’à 3 ans sur inscription. .

2 avenue Ingarrigues Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 86 38 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Move with your baby! With the association « Les Pitchounes en liberté », parents and children share a playful motor skills session to let off steam and have fun.

German :

Beweg dich mit deinem Baby! Mit dem Verein « Les Pitchounes en liberté » teilen Eltern und Kinder eine spielerische Motorikstunde, bei der sie sich austoben und Spaß haben können.

Italiano :

Muovetevi con il vostro bambino! Con l’associazione « Les Pitchounes en liberté », genitori e bambini condividono una sessione ludico-motoria per sfogarsi e divertirsi.

Espanol :

¡Ponte en movimiento con tu bebé! Con la asociación « Les Pitchounes en liberté », padres e hijos comparten una sesión lúdica de motricidad para desahogarse y divertirse.

