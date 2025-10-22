FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ATELIER L’ART EN FORME ET EN COULEUR ! Béziers

Cet atelier initie les enfants aux couleurs et formes par des histoires interactives et activités ludiques, favorisant éveil sensoriel et première approche artistique.

Cet atelier propose aux enfants de découvrir les couleurs et les formes à travers des histoires interactives et des activités ludiques. Cette séance favorise l’éveil sensoriel, stimule la créativité et offre une première approche de l’histoire de l’Art, éveillant curiosité et sensibilité artistique dès le plus jeune âge.

Pour les enfants de 3 à 6 ans sur inscription. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

This workshop introduces children to colors and shapes through interactive stories and playful activities, encouraging sensory awareness and a first artistic approach.

German :

Dieser Workshop führt Kinder durch interaktive Geschichten und spielerische Aktivitäten an Farben und Formen heran und fördert die Sinneswahrnehmung und den ersten künstlerischen Zugang.

Italiano :

Questo laboratorio introduce i bambini ai colori e alle forme attraverso storie interattive e attività divertenti, incoraggiando la consapevolezza sensoriale e un primo approccio all’arte.

Espanol :

Este taller introduce a los niños a los colores y las formas a través de historias interactivas y actividades divertidas, fomentando la conciencia sensorial y un primer acercamiento al arte.

