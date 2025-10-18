FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES ATELIER PEINTURE TAMPONS Sauvian

17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Viens créer ta silhouette d’automne sur toile !

Pour les enfants dès 2 ans sur inscription. .

17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72

English :

Come and create your autumn silhouette on canvas!

German :

Komm und kreiere deine Herbstsilhouette auf Leinwand!

Italiano :

Venite a creare la vostra silhouette autunnale su tela!

Espanol :

¡Ven y crea tu silueta otoñal sobre lienzo!

