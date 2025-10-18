FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES Béziers

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Le festival pour enfants de 6 mois à 6 ans revient concerts, contes, théâtre, danse, langue des signes et ateliers créatifs pour éveiller tous les sens.

Le festival dédié aux enfants de 6 mois à 6 ans revient pour sa 13ᵉ édition!

Au programme éveil musical avec concerts réunionnais, contes accompagnés d’instruments, théâtre d’objets et marionnettes, danse pour découvrir la médiathèque autrement, langue des signes, spectacles visuels liés à la littérature jeunesse. Sans oublier des ateliers d’initiation à l’art et vos rendez-vous MAM habituels adaptés aux boutchoux . Alors ouvrez grand vos Zyeux et vos P’tites Zoreilles, réservez vos places, et bienvenue pour une journée pleine de découvertes et de plaisir ! .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

The festival for children aged 6 months to 6 years is back: concerts, storytelling, theater, dance, sign language and creative workshops to awaken all the senses.

German :

Das Festival für Kinder von 6 Monaten bis 6 Jahren kehrt zurück: Konzerte, Märchen, Theater, Tanz, Zeichensprache und kreative Workshops regen alle Sinne an.

Italiano :

Torna il festival per bambini dai 6 mesi ai 6 anni, con concerti, narrazioni, teatro, danza, linguaggio dei segni e laboratori creativi per risvegliare tutti i sensi.

Espanol :

Vuelve el festival para niños de 6 meses a 6 años, con conciertos, cuentacuentos, teatro, danza, lenguaje de signos y talleres creativos para despertar todos los sentidos.

