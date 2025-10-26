FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES DANSE LA VAGUE Béziers

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Dans la médiathèque, les danseuses donnent vie aux livres à travers gestes et corps. Inspiré de La vague de Suzy Lee, le spectacle mêle mouvement, émotion et poésie.

En déambulation dans la médiathèque, les danseuses investissent les lieux et jouent avec les livres qui prennent vie grâce à leurs gestes. Les corps traduisent ces histoires, titres et rêves, transportant le public à travers mouvement et émotion. Ce spectacle immersif, sous forme de performance surprise, s’inspire de l’album La vague de Suzy Lee (2011, éd. L’école des loisirs) pour créer poésie et sensibilité, offrant une manière originale de ressentir la médiathèque et de découvrir autrement l’univers des livres et de l’imaginaire. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

In the media library, dancers bring books to life through gesture and body. Inspired by Suzy Lee’s La vague, the show blends movement, emotion and poetry.

German :

In der Mediathek erwecken die Tänzerinnen die Bücher durch Gesten und Körper zum Leben. Inspiriert von Suzy Lees « Die Welle » vermischt die Aufführung Bewegung, Emotion und Poesie.

Italiano :

Nella biblioteca multimediale, i danzatori danno vita ai libri attraverso il gesto e il corpo. Ispirato a La vague di Suzy Lee, lo spettacolo unisce movimento, emozione e poesia.

Espanol :

En la biblioteca multimedia, los bailarines dan vida a los libros a través del gesto y el cuerpo. Inspirado en La vague de Suzy Lee, el espectáculo combina movimiento, emoción y poesía.

