FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES EXPOSITION MON LIVRE PRÉFÉRÉ Béziers

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES EXPOSITION MON LIVRE PRÉFÉRÉ Béziers samedi 18 octobre 2025.

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES EXPOSITION MON LIVRE PRÉFÉRÉ

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-18

Découvrir, créer et s’amuser les enfants, guidés par les assistantes maternelles du RPE, ont exploré couleurs et matières pour réaliser les illustrations de l’expo.

Le festival dédié aux enfants de 6 mois à 6 ans revient pour sa 13ᵉ édition!

Découvrir une histoire, créer, s’amuser et explorer couleurs et matières tels ont été les ingrédients qui ont permis aux enfants de réaliser les illustrations de cette exposition, avec l’aide précieuse des assistantes maternelles du Relais Petite Enfance (RPE) de l’agglomération Béziers-Méditerranée.

Entrée libre. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Discover, create and have fun: the children, guided by RPE nursery assistants, explored colors and materials to create the illustrations for the exhibition.

German :

Entdecken, kreativ sein und Spaß haben: Die Kinder haben unter Anleitung der Kindergärtnerinnen des RPE Farben und Materialien erforscht, um die Illustrationen der Ausstellung zu gestalten.

Italiano :

Scoprire, creare e divertirsi: i bambini, guidati dalle assistenti della RPE, hanno esplorato colori e materiali per creare le illustrazioni della mostra.

Espanol :

Descubrir, crear y divertirse: los niños, guiados por las auxiliares de guardería del EPR, exploraron colores y materiales para crear las ilustraciones de la exposición.

L’événement FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES EXPOSITION MON LIVRE PRÉFÉRÉ Béziers a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE