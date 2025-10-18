FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES EXPOSITION PARTICIPATIVE BÉBÉ EXPOSE L’AUTOMNE Sauvian

17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Toute la journée, ateliers d’automne pour enfants à la médiathèque. Dès 6 mois, participe à la peinture à doigts Les feuilles d’automne . Prévoir tablier !

Dès 10h, en accès libre toute la matinée atelier peinture à doigts Les feuilles d’automne , viens laisser ton empreinte sur le grand arbre de la médiathèque ! (Atelier salissant prévoir un tablier ou de vieux vêtements).

À partir de 6 mois. .

17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Autumn workshops for children all day long at the mediatheque. From 6 months, take part in « Autumn Leaves » finger painting. Bring your apron!

German :

Den ganzen Tag über finden in der Mediathek Herbstworkshops für Kinder statt. Ab 6 Monaten kannst du an der Fingermalerei « Herbstblätter » teilnehmen. Schürze mitbringen!

Italiano :

Laboratori autunnali per bambini per tutto il giorno presso la biblioteca multimediale. Dai 6 mesi in su, partecipate alla pittura con le dita « Foglie d’autunno ». Portate il grembiule!

Espanol :

Talleres de otoño para niños durante todo el día en la biblioteca multimedia. A partir de 6 meses, participa en la pintura de dedos « Hojas de otoño ». ¡Trae tu delantal!

