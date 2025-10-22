FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES JEUX CHASSE AU PETIT MONSTRE Valras-Plage
FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES JEUX CHASSE AU PETIT MONSTRE
Boulevard Gambetta Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : 2025-10-22
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Pars vite à l’aventure pour retrouver doudou, caché par un petit monstre farceur !
Pour les enfants de 3 à 5 ans sur inscription. .
Boulevard Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
English :
Set off on an adventure to find doudou, hidden away by a trickster monster!
German :
Ein kleines Monster hat dein Kuscheltier versteckt!
Italiano :
Parti per un’avventura alla ricerca di doudou, nascosto da un mostro imbroglione!
Espanol :
Embárcate en una aventura para encontrar a Doudou, escondido por un monstruo embaucador
