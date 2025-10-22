FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES JEUX CHASSE AU PETIT MONSTRE Valras-Plage

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES JEUX CHASSE AU PETIT MONSTRE Valras-Plage mercredi 22 octobre 2025.

Boulevard Gambetta Valras-Plage Hérault

Début : 2025-10-22
Pars vite à l’aventure pour retrouver doudou, caché par un petit monstre farceur !
Pour les enfants de 3 à 5 ans sur inscription.   .

Boulevard Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Set off on an adventure to find doudou, hidden away by a trickster monster!

German :

Ein kleines Monster hat dein Kuscheltier versteckt!

Italiano :

Parti per un’avventura alla ricerca di doudou, nascosto da un mostro imbroglione!

Espanol :

Embárcate en una aventura para encontrar a Doudou, escondido por un monstruo embaucador

