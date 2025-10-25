FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS Béziers

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS Béziers samedi 25 octobre 2025.

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Une séance d’histoires sonores avec livres à puces, instruments et bruitages pour éveiller et émerveiller les tout-petits dès le plus jeune âge.

Une séance d’histoires sonores, mêlant livres à puces, petits instruments et bruitages, pour éveiller la curiosité et l’imaginaire des tout-petits et susciter émerveillement et plaisir dès les premières découvertes sonores.

Pour les enfants de 1 à 4 ans sur inscription. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50

English :

A session of audio stories with chip books, instruments and sound effects to awaken and delight toddlers from an early age.

German :

Eine Sitzung mit Klanggeschichten mit Flohbüchern, Instrumenten und Geräuschen, um die Kleinsten von Anfang an zu wecken und zum Staunen zu bringen.

Italiano :

Una sessione di storie audio con libri di pulci, strumenti ed effetti sonori per risvegliare e deliziare i bambini fin dalla più tenera età.

Espanol :

Una sesión de audiocuentos con libros de pulgas, instrumentos y efectos sonoros para despertar y deleitar a los más pequeños desde una edad temprana.

L’événement FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS Béziers a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE