FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES LECTURES MUSICALES POUR BÉBÉ Sauvian

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES LECTURES MUSICALES POUR BÉBÉ
17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Un temps de lectures et de comptines à partager en douceur, pour les enfants de 1 à 3 ans.
Pour les enfants de 1 à 3 ans sur inscription. .
17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72
English :
A time of readings and nursery rhymes for children aged 1-3.
German :
Eine Zeit des Vorlesens und Reimen, die man sanft miteinander teilen kann, für Kinder von 1 bis 3 Jahren.
Italiano :
Un momento di lettura e filastrocche per bambini da 1 a 3 anni.
Espanol :
Un momento de lectura suave y rimas para niños de 1 a 3 años.
