FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SOIRÉE JEUX Alignan-du-Vent vendredi 24 octobre 2025.

9 avenue du Maréchal Foch Alignan-du-Vent Hérault

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Une soirée ludique ouverte à tous, des enfants aux adultes. Dès 3 ans.

Dès 3 ans entrée libre. .

9 avenue du Maréchal Foch Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie +33 9 62 65 97 19 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

A fun evening open to all, from children to adults. Ages 3 and up.

German :

Ein spielerischer Abend, der für alle offen ist, von Kindern bis zu Erwachsenen. Ab 3 Jahren.

Italiano :

Una serata all’insegna del divertimento aperta a tutti, dai bambini agli adulti. Dai 3 anni in su.

Espanol :

Una tarde llena de diversión abierta a todos, desde niños a adultos. A partir de 3 años.

