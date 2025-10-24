FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SOIRÉE JEUX Alignan-du-Vent
FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SOIRÉE JEUX
9 avenue du Maréchal Foch Alignan-du-Vent Hérault
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Une soirée ludique ouverte à tous, des enfants aux adultes. Dès 3 ans.
Dès 3 ans entrée libre.
9 avenue du Maréchal Foch Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie +33 9 62 65 97 19 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
English :
A fun evening open to all, from children to adults. Ages 3 and up.
German :
Ein spielerischer Abend, der für alle offen ist, von Kindern bis zu Erwachsenen. Ab 3 Jahren.
Italiano :
Una serata all’insegna del divertimento aperta a tutti, dai bambini agli adulti. Dai 3 anni in su.
Espanol :
Una tarde llena de diversión abierta a todos, desde niños a adultos. A partir de 3 años.
