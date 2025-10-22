FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE 000 POISSON COMME OISEAU Sauvian

17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Spectacle poétique et doux, mêlant théâtre, musique et voix, éveillant les enfants aux sons, images, mots et gestes signés. Dès 1 an.

o0O poissOn pOmme Oiseau est un spectacle tout en douceur pour petits et grands, invitant à la rêverie et à la poésie. Les illustrations colorées et les textes rythmés enchantent les enfants et les transportent dans un univers imaginaire. C’est un éveil aux sons, aux images et aux mots. Théâtre, musique et voix s’entremêlent avec le geste, parfois signé, qui accompagne la parole et le chant, pour offrir un moment sensible, poétique et ludique, apprécié de tous, petits et grands.

Dès 1 an sur inscription. .

17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72

English :

A gentle, poetic show combining theater, music and voice, awakening children to signed sounds, images, words and gestures. From age 1.

German :

Eine poetische und sanfte Aufführung, die Theater, Musik und Stimme miteinander verbindet und Kinder für Klänge, Bilder, Wörter und Gebärden mit Gebärden weckt. Ab 1 Jahr.

Italiano :

Uno spettacolo dolce e poetico che unisce teatro, musica e voce per risvegliare i bambini a suoni, immagini, parole e gesti firmati. A partire da 1 anno.

Espanol :

Un espectáculo suave y poético que combina teatro, música y voz para despertar en los niños sonidos, imágenes, palabras y gestos signados. A partir de 1 año.

