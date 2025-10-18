FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE ANOKI Lignan-sur-Orb

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE ANOKI

Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb Hérault

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le petit Anoki découvre avec sa grand-mère la musique de la nature. Joanna Raison mêle chant et instruments pour éveiller les tout-petits, suivi d’un échange musical.

Le petit Anoki adore passer du temps avec sa grand-mère attentionnée. Cet hiver, elle l’initie à écouter la musicalité de la nature les murmures du vent, le chant des oiseaux ou le doux bruissement des feuilles, éveillant ainsi son regard et ses oreilles à la beauté du monde qui l’entoure.

Musicienne de talent, Joanna Raison anime de nombreux ateliers d’éveil musical pour les tout-petits, mêlant chant, ukulélé, violon et flûte.

Un échange avec animation musicale est proposé à l’issue de la représentation pour prolonger l’expérience.

Dès 3 ans sur inscription. .

Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 86 38 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

With his grandmother, little Anoki discovers the music of nature. Joanna Raison mixes song and instruments to awaken toddlers, followed by a musical exchange.

German :

Der kleine Anoki entdeckt mit seiner Großmutter die Musik der Natur. Joanna Raison mischt Gesang und Instrumente, um die Kleinsten zu wecken, gefolgt von einem musikalischen Austausch.

Italiano :

Il piccolo Anoki scopre la musica della natura con la nonna. Joanna Raison combina canti e strumenti per risvegliare i bambini più piccoli, seguiti da uno scambio musicale.

Espanol :

El pequeño Anoki descubre la música de la naturaleza con su abuela. Joanna Raison combina canciones e instrumentos para despertar a los más pequeños, seguido de un intercambio musical.

