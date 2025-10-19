FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE CONTE MUSICAL ACRO’BROUSSE Béziers

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Un spectacle coloré emmène les enfants en Afrique contes, chants, devinettes et proverbes pour rire et frissonner avec la conteuse-clown interactive. Dès 3 ans.

Ce spectacle haut en couleurs transporte les enfants à travers la brousse et la savane, au cœur de l’Afrique. Ils y rencontrent des histoires de bêtes sauvages qui font rire et frissonner. À travers contes, chants, devinettes et proverbes, la conteuse-clown invite les spectateurs à un voyage interactif, ludique et plein d’humour, où tout se vit sans se prendre au sérieux. Une aventure drôle et poétique pour éveiller l’imaginaire et partager des moments complices en famille.

Entrée libre Dès 3 ans. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

A colorful show takes children to Africa: tales, songs, riddles and proverbs to laugh and shiver with the interactive storyteller-clown. Ages 3 and up.

German :

Ein farbenfrohes Spektakel entführt die Kinder nach Afrika: Märchen, Lieder, Rätsel und Sprichwörter zum Lachen und Schaudern mit der interaktiven Märchenerzählerin und Clownin. Ab 3 Jahren.

Italiano :

Uno spettacolo colorato che porta i bambini in Africa: racconti, canzoni, indovinelli e proverbi per ridere ed emozionarsi con il narratore-clown interattivo. Per bambini dai 3 anni in su.

Espanol :

Un espectáculo lleno de color que lleva a los niños a África: cuentos, canciones, adivinanzas y proverbios para reír y emocionarse con el payaso-cuentacuentos interactivo. A partir de 3 años.

