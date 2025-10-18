FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE LA PETITE MUSIQUE DE ZÉKÉYÉ Coulobres

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE LA PETITE MUSIQUE DE ZÉKÉYÉ Coulobres samedi 18 octobre 2025.

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE LA PETITE MUSIQUE DE ZÉKÉYÉ

32 grand rue Coulobres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

La tribu de Zékéyé danse au rythme des tam-tams pour la pluie. Quand moustiques et averses s’invitent, Zékéyé trouve une idée ! Marionnettes, danse et chants au programme.

La tribu de Zékéyé chante et danse au son des tam-tams pour appeler la pluie. Mais quand elle tombe sans fin et attire les moustiques, Zékéyé a une idée ! Un spectacle mêlant marionnettes, danse et chants.

Par la crèche familiale Saint -Jean d’Aureilhan.

Tout public sur inscription. .

32 grand rue Coulobres 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 32 81 72

English :

Zékéyé’s tribe dances to the rhythm of the tom-toms for the rain. When mosquitoes and showers arrive, Zékéyé comes up with an idea! Puppets, dance and song.

German :

Der Stamm von Zékéyé tanzt zum Rhythmus der Trommeln für den Regen. Als Mücken und Regenschauer kommen, lässt sich Zékéyé etwas einfallen! Puppentheater, Tanz und Gesang stehen auf dem Programm.

Italiano :

La tribù di Zékéyé balla al ritmo dei tom-tom per la pioggia. Quando arrivano le zanzare e la pioggia, Zékéyé ha un’idea! Il programma comprende marionette, danze e canti.

Espanol :

La tribu de Zékéyé baila al ritmo de los tom-toms para que llueva. Cuando llegan los mosquitos y los chaparrones, ¡a Zékéyé se le ocurre una idea! El programa incluye marionetas, danza y canciones.

L’événement FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE LA PETITE MUSIQUE DE ZÉKÉYÉ Coulobres a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE