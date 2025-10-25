FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE MONSIEUR Lignan-sur-Orb

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE MONSIEUR Lignan-sur-Orb samedi 25 octobre 2025.

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE MONSIEUR

2 avenue Ingarrigues Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Monsieur, le chat de Lisa, n’est jamais vraiment seul. Quand elle ne s’occupe pas de lui, il file à ses mystérieux rendez-vous !

Monsieur est le chat de Lisa. Quand elle ne lui prête pas assez d’attention, ce n’est pas grave Monsieur a ses propres occupations… et même des rendez-vous secrets !

Pour les enfants de 2 à 5 ans sur inscription. .

2 avenue Ingarrigues Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 86 38 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Lisa?s cat, Monsieur, is never really alone. When she’s not looking after him, he’s off on his mysterious dates!

German :

Lisas Katze Monsieur ist nie wirklich allein. Wenn sie sich nicht um ihn kümmert, verschwindet er zu ihren geheimnisvollen Verabredungen!

Italiano :

Il gatto di Lisa, Monsieur, non è mai veramente solo. Quando lei non si occupa di lui, lui è in giro per i suoi misteriosi appuntamenti!

Espanol :

El gato de Lisa, Monsieur, nunca está realmente solo. Cuando ella no está cuidando de él, ¡él está en sus misteriosas citas!

L’événement FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE MONSIEUR Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE