FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE MUSICAL ENSEMBLE Cers jeudi 30 octobre 2025.

Avenue de la Condamine Cers Hérault

2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Deux musiciennes tissent chansons et contes, mêlant danse et sons du monde (forró, arabe, japonaise, indienne, yiddish) pour raconter entraide et complicité.

Deux amies musiciennes tissent des chansons au fil de leurs différences et racontent des histoires d’entraide et de complicité. Le spectacle mêle chanson, danse et conte. Les deux musiciennes s’inspirent de nombreuses sonorités du monde, allant du forró brésilien aux musiques arabe, japonaise, indienne ou yiddish, offrant un voyage sonore riche et varié qui fait dialoguer les cultures et émerveiller petits et grands.

Dès 6 mois .

+33 4 99 41 05 56 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Two musicians weave songs and tales, blending dance and the sounds of the world (forró, Arabic, Japanese, Indian, Yiddish) to tell stories of mutual aid and complicity.

German :

Zwei Musikerinnen verweben Lieder und Geschichten, vermischen Tanz und Klänge aus der Welt (Forró, arabisch, japanisch, indisch, jiddisch), um von gegenseitiger Hilfe und Komplizenschaft zu erzählen.

Italiano :

Due musicisti intrecciano canzoni e racconti, mescolando danza e suoni del mondo (forró, arabo, giapponese, indiano, yiddish) per raccontare storie di aiuto reciproco e complicità.

Espanol :

Dos músicos tejen canciones y cuentos, mezclando la danza y los sonidos del mundo (forró, árabe, japonés, indio, yiddish) para contar historias de ayuda mutua y complicidad.

