FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE MUSICAL LUNE ET L’ACCORDÉON Béziers

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE MUSICAL LUNE ET L’ACCORDÉON Béziers samedi 18 octobre 2025.

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE MUSICAL LUNE ET L’ACCORDÉON

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Lune joue de l’accordéon Pimpon avant de dormir. Ce soir, il rêve d’une petite sœur… Un spectacle poétique et clownesque sur le rêve et l’endormissement.

Lune joue un petit air d’accordéon avant d’aller se coucher ; mais ce soir, son accordéon Pimpon ne veut pas dormir il voudrait une petite sœur ! Lune lui souhaite d’en rêver pour que cela puisse arriver. Un rêve qui va mystérieusement devenir réalité.

Ce spectacle poétique, interactif et clownesque aborde avec tendresse la notion de rêve et d’endormissement.

Un échange est proposé à l’issue de la représentation pour prolonger la découverte et le partage avec le public.

Dès 6 mois sur inscription. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Lune plays the Pimpon accordion before going to sleep. Tonight, he dreams of a little sister? A poetic, clownish show about dreams and falling asleep.

German :

Mond spielt vor dem Schlafengehen auf dem Akkordeon Pimpon. Heute Nacht träumt er von einer kleinen Schwester? Ein poetisches und clowneskes Stück über das Träumen und das Einschlafen.

Italiano :

Lune suona la fisarmonica Pimpon prima di addormentarsi. Stanotte sogna una sorellina? Uno spettacolo poetico e clownesco sui sogni e sull’addormentamento.

Espanol :

Lune toca el acordeón Pimpon antes de irse a dormir. Esta noche, sueña con una hermanita.. Un espectáculo poético y bufonesco sobre los sueños y el sueño.

L’événement FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE MUSICAL LUNE ET L’ACCORDÉON Béziers a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE