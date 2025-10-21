FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE MUSICAL TI MARMAY Béziers

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE MUSICAL TI MARMAY

136 esplanade Rosa Parks Béziers Hérault

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Un spectacle de comptines de La Réunion pour petits et grands percussions magiques, Léon le Caméléon et le groupe ZORéOL pour un voyage au cœur des cultures de l’océan Indien. Dès 1 an.

Un spectacle de comptines de La Réunion pensé pour les enfants, même les tout-petits, émerveillés par les percussions et tambours sortis d’un panier magique ! Un voyage unique pour petits et grands, en compagnie de Léon le Caméléon, Alain et Jean-Yves du groupe ZORéOL, figure montpelliéraine de la transmission de la culture métissée de l’océan Indien.

Dès 1 an sur inscription. .

136 esplanade Rosa Parks Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 71 31

English :

A show of nursery rhymes from La Réunion for young and old: magical percussion, Léon le Caméléon and the group ZORéOL for a journey to the heart of Indian Ocean cultures. From age 1.

German :

Eine Aufführung von Kinderreimen aus La Réunion für Groß und Klein: magische Perkussion, Léon le Caméléon und die Gruppe ZORéOL für eine Reise durch die Kulturen des Indischen Ozeans. Ab 1 Jahr.

Italiano :

Uno spettacolo di filastrocche dell’Isola della Riunione per grandi e piccini: le magiche percussioni, Léon le Caméléon e il gruppo ZORéOL vi accompagnano in un viaggio nel cuore delle culture dell’Oceano Indiano. A partire da 1 anno.

Espanol :

Un espectáculo de canciones infantiles de la Isla de la Reunión para grandes y pequeños: percusión mágica, Léon le Caméléon y el grupo ZORéOL te llevan de viaje al corazón de las culturas del Océano Índico. A partir de 1 año.

