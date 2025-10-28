FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE TINE ET LES CHAUSSETTES ROUGES Béziers

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES SPECTACLE TINE ET LES CHAUSSETTES ROUGES

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-10-28

Tine, fillette aux chaussettes rouges, cultive des tomates et nage dans la rivière. Quand la pluie disparaît, elle part chercher un lieu où semer ses graines. Dès 2 ans.

Tine est une fillette aux chaussettes rouges, elle fait pousser des tomates dans son potager et adore se baigner dans la rivière. Mais un jour, la pluie cesse de tomber et ne revient plus jamais. Elle abandonne alors sa maison et son jardin, traverse une suite de paysages faits de sons et d’images, avant de découvrir peut-être un lieu nouveau où semer ses graines de tomate.

Un moment d’échange suit la représentation.

Dès 2 ans sur inscription. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Tine, a little girl in red socks, grows tomatoes and swims in the river. When the rain disappears, she sets off to find a place to sow her seeds. From age 2.

German :

Tine, ein kleines Mädchen mit roten Socken, züchtet Tomaten und schwimmt im Fluss. Als der Regen verschwindet, macht sie sich auf den Weg, um einen Ort zu suchen, an dem sie ihre Samen säen kann. Ab 2 Jahren.

Italiano :

Tine, una bambina con i calzini rossi, coltiva pomodori e nuota nel fiume. Quando smette di piovere, si mette alla ricerca di un posto dove seminare. A partire dai 2 anni.

Espanol :

Tine, una niña con calcetines rojos, cultiva tomates y nada en el río. Cuando deja de llover, sale en busca de un lugar donde sembrar sus semillas. A partir de 2 años.

