Festival Grange Ta Cour – Préau des Arcades Le Pas Fleury Tournus, 30 mai 2025 07:00, Tournus.

Saône-et-Loire

Festival Grange Ta Cour Préau des Arcades Le Pas Fleury Le pas Fleury Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-30

FOIN d’ENFER propose son festival les 30 et 31 mai. Retrouvez nous dans le préau des Arcades pour 4 concerts par soirée. Cet évènement musical mêle professionnels et amateurs pour des soirées aux sons et ambiances différents. Restauration et buvette.

Au programme vendredi soir

– Water Meter

– Ecole de musique projet Rock

– Upright

– Les Frères Jacquard

Au programme samedi soir

– Réservoir Blues

– Elina Jones

– The Weeders

– Radio Tutti .

Préau des Arcades Le Pas Fleury Le pas Fleury

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté grangetacour@gmail.com

English : Festival Grange Ta Cour

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Grange Ta Cour Tournus a été mis à jour le 2025-05-11 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II