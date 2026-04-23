Festival GRANGE TA COUR Tournus
Festival GRANGE TA COUR Tournus vendredi 15 mai 2026.
Tournus
Festival GRANGE TA COUR
Préau des Arcades Le Pas Fleury Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-15
6eme édition du festival Grange Ta Cour à Tournus les 15 et 16 mai 2026, avec 4 concerts par soirée dans un préau abrité.
Buvette et restauration locale sur place.
Swungy Cookie, les Bluesbusters, Macadam Farmer, The Buttshakers, Electronic Orchestra, La Chips, KASLAN, CALI et son Band. .
Préau des Arcades Le Pas Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 76 74 12 grangetacour@gmail.com
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English : Festival GRANGE TA COUR
L’événement Festival GRANGE TA COUR Tournus a été mis à jour le 2026-04-23 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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