Tournus

Festival GRANGE TA COUR

Préau des Arcades Le Pas Fleury Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-15

6eme édition du festival Grange Ta Cour à Tournus les 15 et 16 mai 2026, avec 4 concerts par soirée dans un préau abrité.

Buvette et restauration locale sur place.

Swungy Cookie, les Bluesbusters, Macadam Farmer, The Buttshakers, Electronic Orchestra, La Chips, KASLAN, CALI et son Band. .

Préau des Arcades Le Pas Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 76 74 12 grangetacour@gmail.com

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English : Festival GRANGE TA COUR

L’événement Festival GRANGE TA COUR Tournus a été mis à jour le 2026-04-23 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II