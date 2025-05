FESTIVAL GRAPHIC BAZAR #5 – Montpellier, 6 juin 2025 07:00, Montpellier.

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

Graphic Bazar ! le festival des arts graphiques de Montpellier. !

Graphic Bazar ! le festival des arts graphiques de Montpellier. !

L’événement aura lieu du vendredi 6 au dimanche 8 juin à la librairie-galerie En Traits Libres, 1 rue Voltaire (place Saint-Roch).

Nous convions une quinzaine d’artistes et collectifs du sud de la France à exposer et vendre leur travail dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme de l’illustration, de la photographie, de la bande dessinée, de la microédition, de l’impression artisanale ou encore du textile sera au rendez-vous pour ce week-end concentré en arts graphiques !

En parallèle sont organisés des ateliers, des conférences et une jam musicale.

PROGRAMME

Vendredi 6/06

18h Ouverture du festival

18h 21h Stands d’artistes

21h Clôture de la 1ère journée

Samedi 7/06

11h Ouverture du marché d’artistes

11h Atelier artistique Étendards graphiques

15h Table Ronde Images en luttes

19h Bingo

20h30 Microjam musicale

Dimanche 8/06

11h Ouverture du marché d’artistes

11h Atelier artistique Microlivre

15h Table Ronde Poésie graphique

18h Tirage au sort de la tombola

19h Clôture du festival .

