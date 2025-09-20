Festival Grolleandski 17 Espace Animation Les Houches

Festival Grolleandski 17 Espace Animation Les Houches samedi 20 septembre 2025.

Festival Grolleandski 17

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-09-20 17:30:00

Début : Samedi 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20 23:30:00

2025-09-20

2025-09-20

Projection de Films de montagne en présence des protagonistes (D Potard, S Cachat et d’autres…), concert des Yétiz. Petite restauration sur place

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 09 14 94 info@grolleandski.fr

English :

Screening of mountain films in the presence of the protagonists (D Potard, S Cachat and others…), concert by Yétiz. Light refreshments on site

German :

Vorführung von Bergfilmen in Anwesenheit der Protagonisten (D Potard, S Cachat und andere…), Konzert der Yétiz. Kleine Verpflegung vor Ort

Italiano :

Proiezione di film di montagna alla presenza dei protagonisti (D Potard, S Cachat e altri…), concerto di Yétiz. Leggero rinfresco in loco

Espanol :

Proyección de películas de montaña en presencia de los protagonistas (D Potard, S Cachat y otros…), concierto de Yétiz. Refrigerio ligero in situ

