Festival Grolleandski 18 #1 Espace Animation Les Houches

Festival Grolleandski 18 #1

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 22:30:00

Date(s) :

2026-02-21

ABC DEVOS” est un spectacle captivant où trois comédiennes vous transportent dans l’univers des mots de Raymond Devos..

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 09 14 94 info@grolleandski.fr

English :

ABC DEVOS? is a captivating show in which three actresses transport you into the world of Raymond Devos? words…

L’événement Festival Grolleandski 18 #1 Les Houches a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc