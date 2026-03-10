Festival Guitar & Rance Concerts

Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Pour cette quatrième édition, retour à la guitare classique mais pas que et du jazz le samedi.

Outre les concerts, des luthiers viendront exposer leurs instruments le samedi après-midi, pendant que se dérouleront la scène ouverte à disposition des guitaristes de passage et la master class animée par Charlie Richardson-Smith.

2 concerts en 1 soirée

Concert Samedi 4 quartier Libre Jack O’JAZZ.

Les places sont vendues à l’accueil du magasin Super U de Pleurtuit à partir du 28/02/2026 jusqu’au 02/04 ou ou directement en ligne (voir billetterie) Les places non vendues par Super U seront en vente sur place le jour du concert. .

Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 67 12 65

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English :

L’événement Festival Guitar & Rance Concerts Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-03-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme