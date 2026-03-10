Festival Guitar & Rance Master class Salle de la Lorgnette Le Minihic-sur-Rance

Festival Guitar & Rance Master class

Salle de la Lorgnette Rue du Général de Gaulle Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Pour cette quatrième édition, retour à la guitare classique mais pas que et du jazz le samedi.

Outre les concerts, des luthiers viendront exposer leurs instruments le samedi après-midi, pendant que se dérouleront la scène ouverte à disposition des guitaristes de passage et la master class animée par Charlie Richardson-Smith.

La master class aura lieu à la salle de la Lorgnette avec Charlie RICHARDSON-SMITH le samedi de 14h à 16h.

Le nombre de places vendues est limité à 10 par séance.

Le tarif est unique 25 euros, un minimum de pratique est demandé aux participants.

Les places seront réservées à réception du chèque libellé à l’ordre du Comité des Fêtes et adressé Comité des Fêtes, 2 Place de l’église, 35870 Le Minihic sur Rance ou directement en ligne.

Les places non réservées seront en vente sur place le jour de la master class. .

Salle de la Lorgnette Rue du Général de Gaulle Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 67 12 65

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English :

L’événement Festival Guitar & Rance Master class Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-03-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme