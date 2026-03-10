Festival Guitar & Rance Salon des luthiers Salle des sports Le Minihic-sur-Rance

Festival Guitar & Rance Salon des luthiers

Salle des sports Place Thomas Boursin Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Pour cette quatrième édition, retour à la guitare classique mais pas que et du jazz le samedi.

Outre les concerts, des luthiers viendront exposer leurs instruments le samedi après-midi, pendant que se dérouleront la scène ouverte à disposition des guitaristes de passage et la master class animée par Charlie Richardson-Smith.

Le salon des luthiers se tient à la salle des Sports du Minihic sur Rance. L’entrée est libre. .

Salle des sports Place Thomas Boursin Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 67 12 65

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English :

L’événement Festival Guitar & Rance Salon des luthiers Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-03-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme